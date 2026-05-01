Arabica Coffee House Erkekler Birinci Ligi’nde gösterdiği performans ile Efeler Ligi’ne yükselmeyi başaran Sungurlu Belediyespor’un yeni antrenörü Okan Orhan Demirbaş ile yardımcı antrenör Emre Özyurdakul ile şampiyonluğu ve gelecek sezonki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundular.

Demirtaş ‘Kalitemizi tüm takımlara ispatlamak’

Takımın başında Efeler Ligi’nde yer alacak olan Demirbaş Efeler Ligi’ne çıkmalarından duyduğu mutluluğu “Takımın Efeler Ligi’ne yükselmesi ve benim de bu ekipte olmam bana son derece mutluluk ve gurur veriyor” diyerek anlattı.

Ligdeki performansı da değerlendiren Demirbaş, “Sezonun ilk yarısında bazı mevkilerden istenilen performansları almadık buda kritik bazı maçları kaybetmemize neden oldu daha sonra önlemlerimizi alarak yolumuza devem ettik” ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısında oynadıkları Fenerbahçe maçında çok zorlandıklarını kaydeden Demirbaş, hiç pes ettiğiniz bir an oldu mu sorumuza “Hiçbir zaman olmadı lige çıkacağımıza inancım tamdı. Lige yeni çıkan ve büyük beklentilerin olduğu bir ilce de bu görevde olmak hem gurur hem de tabiki çok büyük sorumluluk istiyor bu bilinçle buradayım elimizden gelenin en iyisini yapıp üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

Gelecek hedefleri

Demirbaş, sezon için planlarından da bahsederek, “Tabi ki yapılacak tüm organizasyonlar gözden geçirilip en dikkatlice çalışılıyor. Yapılacak olan tüm hamleler takımı üst sıralara taşımak için olacak planlarımız var tabiki ileriki günlerde şahit olacaksınız. Amacımız hedefimiz bu yönde tabi ki başta belediye başkanımız Muhsin Dere var o varsa sorun yok diyebiliriz. Hedefimiz bu sezon kaliteli organizasyonlarla adımızı ve kalitemizi tüm takımlara ispatlamak daha sonra ligi elimizden geldiği kadar üst sıralarda bitirmek olacak” dedi.

Özyurdakul ‘Uzun ve zorlu bir emeğin sonu’

Takımın yardımcı antrenörü Emre Özyurdakul da “Efeler Ligi’nde olmak, uzun ve zorlu bir sezonun emeğinin karşılığını almak demek. Playoff sürecinden geçerek buraya gelmek, takım olarak ne kadar karakterli ve dirençli olduğumuzu da gösterdi. Açıkçası büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Çünkü Efeler Ligi sadece Türkiye’nin en üst seviyesi değil, aynı zamanda ciddi bir rekabet ve kalite ortamı sunuyor.

Yeni hedeflerin başlangıcı

Bizim için bu lig, sadece bir hedefin sonu değil; aksine yeni hedeflerin başlangıcı. Bu seviyede mücadele etmek, kendimizi daha da geliştirmek ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek adına büyük bir motivasyon kaynağı.”

Sezonu da değerlendiren Özyurdakul, “Ben sezonu genel anlamda dengeli ve olgun bir performans olarak değerlendiriyorum. Oyuncularımızın sorumluluk alması, kritik anlarda doğru reaksiyon vermesi ve takım bütünlüğünü koruması bizim için çok değerliydi. İkinci sırada bitirmek bir başarı ama aynı zamanda bize şunu da hatırlattı, daha iyisini yapabilecek potansiyele sahiptik” yorumunda bulundu.

Sezon boyunca çok zorlu maçlar oynadıklarını anlatan Özyurdakul en zorlandıkları maçı şöyle özetledi; “Sezon boyunca birçok zorlu maç oynadık ama en çok zorlandığımız karşılaşma Kahramanmaraş deplasmanı, oynadığımız ve kırılma anlarının çok fazla olduğu maçtı diyebilirim. Hem atmosfer hem de rakibin direnci bizi ciddi anlamda zorladı. Özellikle set sonlarında yaptığımız küçük hatalar oyunu daha da stresli hale getirdi.”

“Favori gösterilmek dışarıdan güzel görünür ama içeride ciddi bir baskı oluşturur” diyen deneyimli antrenör, “Sezon içinde elbette zorlandığımız, ritim kaybettiğimiz dönemler oldu. “Ya olmazsa?” diye düşündüğümüz anlar da oldu ama hiçbir zaman pes etme noktasına gelmedik. Tam tersine o süreçler bizi daha çok kenetledi ve hedefe olan inancımızı güçlendirdi.

Bu seviyede antrenörlük yapıyorsanız sorumluluk her zaman yüksektir. Sezon başında kurulan kadro ve belirlenen hedefler, üzerimizdeki beklentiyi daha da artırdı. Oyuncuların gelişimi, maç sonuçları, kulübün hedefleri… hepsini aynı anda yönetmek zorundasınız. Bu da doğal olarak stres getiriyor. Ama ben bunu bir yükten çok motivasyon olarak görmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

‘Seviyeyi yukarı çekmek istiyoruz’

Efeler Ligi yapılanmasından da bahseden Emre Özyurdakul, “Artık Efeler Ligi seviyesinde mücadele edeceğiz ve bu çok daha farklı bir rekabet ortamı demek. Buna uygun bir yapılanma şart. Hem kadro kalitesini artırmak hem de fiziksel ve taktiksel olarak seviyeyi yukarı çekmek istiyoruz. Dengeli, mücadele gücü yüksek ve oyunun her anına reaksiyon verebilen bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Kalıcı olmak en az çıkmak kadar zor. Bizim hedefimiz sadece bu lige yükselmek değil, burada uzun yıllar mücadele eden bir kulüp haline gelmek. Bunun için de sürdürülebilir bir yapı gerekiyor. Şu an kulübümüze destek veren kişi ve kurumlar var, ancak bu desteğin artarak devam etmesi çok önemli. Şehirle birlikte büyüyen bir yapı oluşturursak neden uzun yıllar burada olmayalım?. Kısa vadede hedefimiz, Efeler Ligi’nde rekabetçi bir takım olmak ve ligde kalıcı bir yer edinmek. Orta vadede ise üst sıraları zorlayan, playoff mücadelesi veren bir takım haline gelmek istiyoruz. Ama en önemlisi, sahaya her çıktığımızda mücadele eden, karakter koyan ve izleyenlere keyif veren bir takım olabilmek” dedi.

Kulüp başarılarında emeği geçenlere de teşekkür eden Emre Özyurdakul, şunları söyledi; “Sungurlu Belediyespor olarak elde ettiğimiz bu başarıda, her zaman yanımızda olan Sungurlu Belediye Başkanımız Muhsin Dere’nin katkısı çok büyük. Kendisinin kulübümüze verdiği destek, bize sadece güç değil aynı zamanda büyük bir motivasyon sağladı. Spora ve gençliğe verdiği değer sayesinde, Sungurlu’da önemli bir spor kültürü oluşuyor. Kendisine kulübümüz, teknik ekibimiz ve sporcularımız adına teşekkür ediyor; birlikte daha nice başarılar yaşayacağımıza inanıyoruz. Ahmet Haşim Özsaray’ın sezon boyunca ortaya koyduğu vizyon, kararlılık ve kulübe olan inancı, takım olarak hedeflerimize ulaşmamızda en önemli etkenlerden biri oldu. Her zaman yanımızda olması, bizlere güven vermesi ve doğru bir yapı oluşturulmasına öncülük etmesi bu başarının temel taşlarını oluşturdu. Kendisine kulübümüz, teknik ekibimiz ve sporcularımız adına teşekkür ediyor; birlikte daha nice başarılara imza atmayı diliyoruz.”