Çorum Belediyespor’un İranlı masa teniscisi Afshin Noroozi Süper Ligde erkeklerde sporcu sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Afshın Noroozi Süper Ligde mücadele eden sporcular arasında topladığı 355 puanla birinci oldu.

Afshın Noroozi Çorum Belediyespor takımı ile ligde 36 maça çıktı ve bu maçlarda 27 galibiyet 9 mağlubiyet alarak 355 puanla en başarılı sporcu oldu.

Sıralamada ikinci sırada ise Beşiktaş kulübünün İranlı sporcusu Amid Ahmedian aynı maç sayısı 28 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 310 puanla ikinci sırada yer aldı. İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık kulübünden Saeıd Ahmedıan 25 galibiyet 12 mağlubiyet ve 305 puanla üçüncü sırada yer aldı. çorum Belediyespor’un diğer tecrübeli ismi Ali Afşin Gül ise 16 galibiyet 13 mağlubiyet ve 125 puanla otuzuncu sırada yer aldı. Arda Kekillioğlu ise 11 galibiyet ve beş mağlubiyet alarak 40 puanla 55. sırada yer buldu.

Metin Bekar ise 6 galibiyet 5 mağlubiyet ve 20 puanla 64. sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Çorum Belediyespor’dan Zeynep Karaca 19 galibiyet 13 mağlubiyet ve topladığı 120 puanla 15.sırada kendine yer bulurken, Çorum Spor İhtisas kulübünden Derya Bilgili 13 galibiyet 17 mağlubiyet ve topladığı 87 puanla 27. sırada yer aldı. Sedef Kuşgöz 13 galibiyet 13 mağlubiyet ve 72 puanla 31. sırada yer alırken Çorum Belediyespor’dan Asu Ayca Şenyuva 9 galibiyet 16 mağlubiyet 57 puanla 40. sırada yer aldı.