Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaylada susuz kalan vatandaşların talebini yerine getirerek, suya kavuşturdu.

Göreve geldiği günden itibaren ilçenin her kesiminden gelen talepleri dikkate alan İsmail Çetinkaya, Dodurga İlçesi Eşme Dersinde bulunan yayla evlerinde yaşayan vatandaşların su kaynaklarının kuruması nedeniyle yaşadıkları su talebine de duyarsız kalmadı.

Kilometrelerce uzaktan içme suyu temin ettiklerini ileten vatandaşların talebiyle bizzat ilgilenen Başkan Çetinkaya, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde susuz kalan yayla evlerine su hattı çektirdi eşme dersinde yaşayan vatandaşların imdadına yetişti.

Yaylada su sevinci yaşayan vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Çetinkaya, “İlçe halkımızın taleplerini dinliyoruz, nasıl bir çözüm üretebiliriz diye çalışıyoruz. Kanunlar çerçevesinde belediyemizin imkânları dahilinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın istek ve taleplerine önem veriyoruz. Çünkü biz bu göreve vatandaşımızın ilçemizde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için bu göreve talip olduk. Allah’ın izniyle ne sorun varsa bir bir çözüp insanımızı en iyi şekilde ilçemizde yaşamasını sağlayacağız. Belediyemizin kapıları herkese açıktır. Tekrardan yayla evlerinde yaşayan hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.