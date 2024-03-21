Zam için perşembe gecesinin işaret edilmesinin ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 50 kuruşluk bir zam yapıldı.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Bir inişli, bir çıkışlı olan fiyatlara son bir güncelleme daha geldi.

Çifte zam

Sürücülerin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında çifte zam oldu. Sektör temsilcileri, zam için perşembe gecesini işaret etmişti.

Fiyatlar güncellendi

Gece yarısı ise tabela değişti ve yeni zamlar fiyatlar pompaya yansıdı.

Bu kapsamda benzinin litresine 1 lira 50 kuruş yapılırken, motorinin litresine ise 1 lira 30 kuruş yap yapıldı.