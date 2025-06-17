Okul Sporları Küçükler ve minikler Taekwondo il birinciliğinde Bekir Aksoy İlkokulu küçükler kategorisinde kürsüye ambargo koydu.

Hafta sonunda Atatürk Spor Salonu’nda yapılan iy birinciliğinde 14 okuldan 110 sporcu küçükler ve minikler kategorisinde mücadele ettiler.

İl birinciliğinde Bekir Aksoy İlkokulu, Bahçelievler Ortaokulu, Adnan Menderes İlkokulu, Ubeydi Gazi, Albayrak, Koyunbaba ve İnönü Zaferi İlkokulu ile Mustafa Kemal, Süheybi Rumi, Necmettin Erbakan, Yıldırım Beyazıt, Ahmet Tevfik İleri, Danişment Gazi ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri katıldılar.

MİNİKLER: Bayanlar: 27 kilo: 1. Hatice Zümra Güney (Koyunbaba), 2. Belinay Beder (Bekir Aksoy), 3. Nisanur DenizArıdıcı (Bekir Aksoy), Ceylin ada Fındıkçı (İnönü Zafer). 30 kiloda kürsüye çıkan dört sporcuda Bekir Aksoy İlkokulu öğrencibi, 1. Afra Bektaş, 2. Hiranur Arıdıcı, 3. Esma Nur Çavdar,. 4. Zümra Şanal, 33 Kilo: 1. Ela Cemre Emin (Bahçelievler), 2. Yüşra Çapkın (Bekir Aksoy), 3. Melisa Çetinöz (Bekir Aksoy), Zeynep Nisa Yıldız (Bekir Aksoy). 40 kila da tüm sporcular Bekir Aksoy İltöğretim öğrencisi. 1. Yeter Miray Kuşcu, 2. Sümeyye Esma Bol, 3. Hatice Yılmaz. 45 kilo: 1. Asya Hüma Erdoğan (Adnan Menderes), 2. Hiranur Arslanoğlu (Bekir Aksoy), 3. Beste Bozkuş (Bekir Aksoy), Dilek Uslu (Bekir Aksoy). 50 kilo: 1. Ecrin Nida Erci (Ubeydi Gazi).

ERKEKLER: 27 kiloda dört isimde Bekir Aksoy İlkokulundan, 1. Berkay Berber, 2. Kaan Şahinbaş, 3. İsmail Eymen Erol, Furkan Taşdemir. 30 kilo: 1. Umus Yaslak (Bekir Aksoy), 2. Çınar Yangöz (Koyunbaba), 3. O. Efe Sarı (Bekir Aksoy). M. Ali Özbendemir (Bekir Aksoy). 33 kilo: 1. Ahmet Çimen (Bekir Aksoy), 2. Kenan Emin Koca (Koyunbaba). 36 kilo: 1. S, Efe Çaylak (Bakir Aksoy), 2. Y. Emir Ersarı (Albayrak), 3. A. Faik Coşkuner (Albayrak), Eymen Yılmaztürk (Bekir Aksoy). 40 kilo: 1. Fatih Yılmaz (Bekir Aksoy), 2. K. anıl Kara (Bekir Aksoy), 45 kilo: 1. Aziz Efe Duzcu (Bekir Aksoy). +57 kilo da üç madalyada Bekir Aksoy öğrencilerinin. 1. Yusuf Bozdoğan, 2. Eymen Ünal, 3. R. Tahir Arslan.

KÜÇÜKLER: Bayanlar: 30 kilo: Defne Orhan (Suheybi Rumi), 33 kilo: 1. Elif Umutlu (Prof Dr. Necmettin Erbakan), 2, Aze Naz Akkaya (Bahçelievler), 36 kilo: 1. Erva Nur Kazan (Suheybi Rumi). 40 kilo: 1. Esila Çetinöz (Suheybi Rumi). 45 kilo: 1, Eda Nur Demir (Yıldırım Beyazıt). 2. Melike Toprak (Suheybi Rumi). 57 kilo: 1. Elif Erva Kesgin (Ahmet Tevfik İleri), 2. Elif Beyza Ulupınar (Danişmentgazi). +57 kilo: 1. Zeynep Uslu (Suheybi Rumi), 2. Yağmur Ece Yiğitbaş (Mustafa Kemal).

Erkekler: 33 kilo: 1. Engin Buğra Ateş (Mustafa Kemal), 36 kilo: 1. Muhammet Kahriman (Necip Fazıl Kısakürek), 40 kilo: 1. H. Ahmet Kılıç (Suheybi Rumi İmam Hatip), 2. Metehan Şahinbaş (Necip Fazıl Kısakürek), 3. M. Akif Yıldız (Yıldırım Beyazıt). 45 kilo: 1. Görkem Göçmen (Ahmet Tevfik İleri). +57 kilo: 1. Uygar Çürük (Mustafa Kemal).

Taekwondo İl Temsilcisi İshapk Kepçeli il birinciliklerini minikler ve küçükler kategorisi ile başarı ile tamamladıklarını söyledi. Alt yapıya çok büyük önem verdiklerini ve ilimiz Taekvandosunun geleceğini hazırladıklarını belirten Kepçeli ‘Geleceğin sporcularının heyecanını görmek mutluluk verici. İl birinciliğine katılan tüm sporcu antrenör ve görev yapan hakemlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ödül töreninde bizleri yanlız bırakmayan Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Bozkuş ve KYK Yurt Müdürü Fatih Bozkuş ve tüm sporcu velilerimize çok teşekkür ediyorum’ dedi.