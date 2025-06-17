Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, emekli maaşı alan vatandaşlara bankalardan aldığı promosyonun asgarî seviyede geçmiş yıllara göre oluşan enflasyon nispetinde artış yapılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde bazı bankaların üç yıl önceki ödedikleri nakit promosyonların altında meblağlar ile emeklilere teklifler götürdüğünü belirten Bedii Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üç yıl önce nakit 15 bin lira ödeme yapan bir bankanın üç yıl sonra en alt seviyeden maaş alan emeklilere 10 bin lira nakit ve kademeli taahhütler karşılığında asgari 5 bin lira hediye harcama puanı teklifi emekliler için cazip bir teklif olmaktan ziyade, bir kayıptır.

Bazı bankaların emekli vatandaşlarımıza teklif ettikleri promosyon ödeme meblağları aşağı yukarı rakamsal oranlarda benzerlik taşımaktadır. Yanı sıra bankalar kredi kartı ve banka kartına hediye harcama puanları yükleme vaadinde bulunmaktadırlar. Emeklilerin yaş, eğitim ve sosyal durumları dikkate alındığında pek çok emekli vatandaşımızın özellikle puan yükleme standartlarını sağlama yeterliliğinden uzak olduğu görülecektir.

Emekli vatandaşlarımızın aldıkları maaşları dikkate aldığımızda ödenmesi teklif edilen gerçekçi ve güncel olmayan meblağlar ile mağdur edilmesine tepki gösteriyoruz. Bu davranışı doğru bulmuyoruz. Bankaların oldukça yüksek kazançlar elde ettiği de bir gerçektir. Emekli vatandaşlarımızın da özellikle kredili mevduat hesabı ile bankaların en iyi ve en garantili sadık müşterisi olduğu bilinmektedir. Bankalar daha gerçekçi ve güncel tekliflerle emekli vatandaşlarımızın karşısına gelmelidir.

Bankaların emekli promosyonu karşısındaki bu eli sıkı niyet ve rakam ile diğer vaatlerindeki paralel yaklaşımına karşı ‘Rekabet kurumunun’ bu politikaları yakından takip etmesi ve banka promosyonları hakkında bankalara yönelik genel soruşturma açması gerektiğini buradan ifade ediyoruz.

Emekli vatandaşlarımızın başta maaş olmak üzere tüm hak ve menfaatlerinin korunması ve yaşamsal refahına yönelik imkânlarının geliştirilmesi gerektiğine bir kez daha işaret ederek değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz.”