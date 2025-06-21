Amasya’da başlayan Analig Yarı Final Taekwondo Şampiyonasında Çorum’dan 11 kız 9erkek sporcu temsil ediyor.

Dün başlayan ve yarın sona erecek yarı final müsabakalarında Çorum takımı kızlarda antrenör Halil Özduran, Merve Dilekçi ve Bekir Bolat yönetiminde şu sporcular temsil edecek.

Kızlar: 29 kilo: Erva Karaoğlan, 33 kilo: Duru Yaşlam, 44 kilo: Cevriyenaz Kahraman, 51 kilo: Yağmur Tahtacı, 59 kilo: Elanur Armutcu, 41 kilo: Asuman Aksoy, 37 kilo: Gizem Bilginç, 47 kilo: Yaren Uzun, 55 kilo: Yağmur Biçer, +59 kilo: Elizan Çavuş.

Erkeklerde ise İlhah Aşkın’ın kafile başkanlığında Arif Atak ve Tufancan Eser yönetiminde Doğutan Tuğra Ergin, Burak Kantar, Semih Erkan, Yusuf Topçu, M. Emin Özkılıç, M. Eymen Avcıoğlu, Onur Bars, Enes Yücedağ ve Abdulbaki Karakaya.

Bu maçlar sonunda sıkletlerinde ilk üç sırayı alan sporcular ve takım sıralamasında dereceye girenler Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.