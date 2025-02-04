Çorum’da stajını başarıyla tamamlayan Hasret Şahin, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ruhsatını alarak mesleğe ilk adımını attı.

Genç muhasebeci için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında ruhsat töreni düzenlendi.

RUHSATINI BAŞKANDAN ALDI

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, mesleğe ilk adımını atan genç muhasebeci Hasret Şahin’i tebrik ederek ruhsatını takdim etti. Törende SMMMO Sekreteri Mustafa Torun ile Oda Saymanı Fatih Barlık da hazır bulunurken Hasret Şahin’e muhasebe mesleğine ilişkin rozetini Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Canan Bıyık taktı.

TAHSİN ŞAHİN KIZINI KUTLADI

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’de törene katılarak kızı Hasret Şahin’i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kızına mesleğinde başarılar dileyen Şahin, oda yöneticilerine eğitim sürecine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

MUSTAFA ALAGÖZ TEBRİK ETTİ

Stajını Çorum’un deneyimli muhasebecilerinden Mustafa Alagöz’ün yanında yapan Hasret Şahin’i Alagöz de törende yalnız bırakmadı. Genç muhasebeciyi özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Alagöz, Hasret Şahin’e meslek hayatında başarılar diledi.