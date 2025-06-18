Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kızılay’a 35’er ünite kan bağışında bulunarak altın madalya kazandılar.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kan bağışı kampanyalarına katılarak, Kızılay’ın kan stoklarını artırmayı ve acil ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, Av Hüseyin Kılıç ve Dr. Senem Çavuş, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı ziyaret ederek hem Kızılay’ın altın madalyasını takdim ettiler.

Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin ve beraberindekiler duyarlılıkları ve örnek davranışlarından dolayı Milletvekili Mehmet Tahtasız’a ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teşekkür ettiler.



