Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında fezleke gönderilmesine neden olan “Sabıka Holding” davasının 5’inci duruşmasında da karar çıkmadı.

Mehmet Tahtasız’ın yargılaması milletvekili seçildiği için durdurulurken İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve dönemin Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün yargılanmasına devam edildi.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve bastırılan broşürler 81 ile gönderilerek parti yöneticileri tarafından dağıtılmıştı. Bahse konu broşürler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret edildiği ileri sürülerek çok sayıda dava açılmıştı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın il başkanlığı yaptığı dönemde açılan davanın 5’inci duruşması önceki gün görüldü. Ancak davadan yine bir karar çıkmadı ve 24 Eylül 2024 tarihine ertelendi.