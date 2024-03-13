Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Ankara bursiyerleri için düzenlenen kahvaltı programı Murat Bölükbaşoğlu ve ailesinin misafirliğinde Sancak Simit Fırınında gerçekleştirdi.

Programa Sincan Kaymakamı hemşehrimiz Levent Kılıç, mezun öğrencilerden Ankara Temsilcisi Arifcan Yılmaz ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Kahvaltı programının açılış konuşmasını yapan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç daha önce burs alarak mezun olan öğrencilerin şu anda yönetim kurulunda görev aldığını ve burs veren konumunda olduğunu belirterek bayrak yarışının önemine vurgu yaptı.

ÇESİAD Ankara Temsilcisi Arifcan Yılmaz ise öğrencilerin dernek içerisinde düzenlenen İngilizce konuşma kulüpleri, mesleki gelişim eğitimleri ve bilgi yarışmaları gibi etkinliklere katılımının öneminin altını çizdi.

Daha sonrasında sıra ile söz alan bursiyer öğrenciler yapılmasını istedikleri aktiviteler ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Kahvaltı programı toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.