BOTAŞ’ın bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında konuşan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’da doğalgaz bağlanmayan ve doğalgazla ilgili sorun yaşayan ilçelerin sorunlarını gündeme getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ve BOTAŞ üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Mehmet Tahtasız, “Her seçim döneminde ilçelerimize AKP milletvekilleri gidiyor ‘Bu ilçeye doğal gaz getireceğiz.’ diye sözler veriyor. Yatırımı AKP yapıyormuşçasına anlatıyorlar. Seçim bitiyor verilen sözler unutuluyor, ilçelerimize doğalgaz gelmiyor. Halkımızı kandırmayı bıraksınlar” dedi.

“GELİN, NASIL KANDIRILDIKLARINI GÖRÜN”

BOTAŞ yetkililerini insanların nasıl kandırıldıklarını görmeleri için Çorum’a davet eden CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Her seçim döneminde ilçelerimize AKP milletvekilleri gidiyor ‘Bu ilçeye doğal gaz getireceğiz.’ Hangi ilçelerimize? Bayat ilçemize, Uğurludağ ilçemize, Kargı ilçemize. İskilip ilçemizde biraz tamamlandı, Mecitözü ilçemizde tamamlandı. Ama sanki bu yatırımı AKP yapıyormuşçasına anlatıyorlar ve doğal gaz geldiğinde sanki ilçedeki bütün evlere doğal gaz verilecek gibi anlatıyorlar? Ama Çorum'da çok başarılı Ahlatcı Holding var, ÇorumGaz, onların yetkilileriyle görüştüğümüzde biz, beş yıl planlamamız olduğunu ve bunu beş yıl içinde tamamlayacaklarını söylüyorlar ama bizim o siyasetçilerimiz Çorum halkını aynı havalimanında olduğu gibi, acemi birliğinde olduğu gibi, birçok konuda olduğu gibi kandırmaya devam ediyor, sanki doğal gazı kendi getiriyormuş ve geldiğinde de tüm eve bağlanacakmış gibi kandırıyor. Lütfen, sizlerden ricamız, Sayın Bakan Yardımcım, Genel Müdürümüz; bu siyasetçilere söyleyin, halkı "Doğal gaz gelecek ve evinize hemen bağlanacak." şeklinde seçim öncesi kandırmayı bıraksınlar ve şu anda bütün ilçelerimizde, Kargı'da, Bayat'ta Uğurludağ'da, Laçin'de, her tarafta böyle bir kandırmaca var ve insanlar diyor ki belediye: "Gelmiş doğal gaz, beş yıl içinde planlanacak. Buraları sen kaz, ondan sonra ben boru geçireyim." ve birçok yerde sadece bir bölgeye o an için göstermelik doğal gaz verilmiş. Çorum halkı olduğu gibi birçok yerde de aynı konu vardır. Lütfen, sizlerden ricamız, Çorum iline bir gelin, bakın, görün, insanlar nasıl kandırılmış anlarsınız.”