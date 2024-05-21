CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Play-Off rövanş maçı öncesi sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Konuşmasında Çorum FK-Bodrumspor maçında yaşanan hakem rezaletine değinen Milletvekili Tahtasız, TFF’ye rövanş maçına liyakatli hakem atılması hususunda çağrıda bulundu.

Cuma günkü karşılaşmada Çorum’un hakkının yenmemesi için tribünde yerini alacağını ve yapılacak haksızlığa karşı çıkacağını ifade eden Tahtasız, şu açıklamalarda bulundu.

“Pazartesi günü Bodrumspor ile kendi evimizde oynadığımız maçta yapılan hakem hataları Çorum FK’ya zarar verdi. TFF’yi bu maçı tekrar izlemeye ve Play-Off yarı final ikinci maçında gerekli önlemleri almaya davet ediyorum.

Bizim futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen taraftarımızın emeğini çalmayın. Cuma günü Bodrum’da oynanacak maçta liyakatli hakem ataması yapın.

Emeğe saygı ve futbolcularımızın alın terinin hakkının çalınmamasını istiyoruz. Çorum’da yaşanan hadiselerin baş sorumlusu hakem heyetidir. Onların sorgulanmasını ve taç atışı esnasındaki pozisyonu TFF izlesin. Bu hakemlerin ceza almasını talep ediyoruz. Ben bunun takipçisi olacağım.

Maçı izlemek ve takımımızın yanında olmak için Cuma günü Bodrum’da olacağım. 12’nci adam olarak yerimi alacağım. Yapılacak en ufak haksızlığa ve futbola en ufak bir şaibe düşürecek gelişmelere karşı takımımızın yanında olacağım, hakkımızı arayacağız.”