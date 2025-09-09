Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin'in CHP İl binasına girmesine çalışırken, polislere sandalye fırlatan ve şehit olan polislere yönelik; "Bugün İzmir'de iki arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." söylemlerine ilişkin CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a tepki gösterdi.

Aşgın; "Devletin polisine eline geçeni fırlat, ağzına geleni söyle. Şehidimize şehit deme, şehitlerin görev arkadaşlarına laf et; bir de saldırı için onları suçla. CHP'lilerin CHP'yi şikayeti ile başlayan hukuki süreçte mahkemenin verdiği kararın uygulanması için vazifesini yapan polisimize, görevi başındaki vatan evlatlarına bu çirkinlikleri yapan ve kötü sözleri söyleyen, kamerayı görünce hal ve hareketleriyle muhtemelen yakında yine türlü yalanla sokağa çağıracakları ülkemin gençlerine, "Bakın ben açılışı yapıyorum, ben de cesurum, benim dokunulmazlığım var, sizde yok ama sorun değil, devamı sizde" demeye çalışan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız. Kinini kustun, başardın. En iyi koltuğu, cismi sen fırlattın; en çok sen zarar verdin polisimize; bir ananın evladı olan polisimizin canının yanması umurunda değil belli ki; en büyük hakareti de sen ettin, tamam; ama artık gençleri zehirlemeniz zor; takke düştü, kanalizasyon patladı." diyerek Tahtasız'a tepki gösterdi.