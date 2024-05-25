Çorum’da yapılan Okullararası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Bolu’da başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Kader Dokgöz Şimşek gözetimde Bolu’ya giden takımda Genç Kızlar kategorisinde 1. olan Abdullah Tayyip Olcok Anadolu Lisesi sporcuları Şükran Mina Ertan, Ayşe Naz Kazancı, Zülal Kısa, ferdi olarak dereceye giren sporcular küçük, yıldız ve genç kızlar kategorilerinde İnönü Lisesi’nden İlke erk, Spor Lisesi’nden Ezgi Feryal Arslan, Kız Meslek Lisesinden Berfin Doğru, TED Kolejinden Ahsen İnci Ülker, Salim Akaydın Ortaokulundan Eda Tırlak’dan oluşan takım Bolu’da Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.

23-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye Şampiyonu olmak için ter dökeceklerini belirten Antrenör Kader Tokgöz kısıtlı imkanlarla dört alette yarışa katılacaklarını belirterek hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu söyledi.