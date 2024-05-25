19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri arasında düzenlenen Gençlik Kupası voleybolda şampiyon Çorum Belediyespor oldu.

Dört takımın tek devreli olarak mücadele ettiği genç erkekler gençlik kupası voleybol turnuvasında Çorum Belediyespor ilk maçında Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 3-0 yenerken ikinci maçında ise Sungurlu Belediyespor ile girdiği zorlu mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Sungurlu Belediyespor’un Gençlikspor’a aynı skorla yenilmesi ile birincilik umudu doğdu. Çorum Belediyespor grupta son maçında Gençlikspor ile karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen maçta Çorum Belediyespor ilk iki seti 25-21 ve 25-23 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti Gençlikspor 25-22 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sette Çorum Belediyespor rakibine final seti şansı vermedi ve 25-21’lik skorla bu seti alarak 3-1 galip ayrıldı ve 7 puanla birincilik kupasının sahibi oldu.

Sungurlu Belediyespor ise son maçında Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 3-0 yenerek 6 puanla ikincilik kupasını alırken Gençlikspor takımı 5 puanla üçüncü Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.