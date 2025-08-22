Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda bir taksici, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, Karaova Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. ile taksi durağında çalışan Vural İşçen arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, durağın tuvalet anahtarını isteyen S.G., olumsuz yanıt alınca sinirlendi.

Bir süre sonra müşteri bırakmak üzere yola çıkan taksici Vural İşçen'i motosikletiyle takip eden S.G., Nazilli Halk Pazarı önünde yeniden karşılaştığı İşçen ile kavga etti.

Kavga sırasında bıçaklanan taksici, aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Araç telsiziyle arkadaşlarına durumu bildiren taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.