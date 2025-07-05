Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün akşam yaptığı tek antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Bolu Gerede Otel’de sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde devam ediyor.

Sabahı dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı takım akşam saat 18’de otel sahasında yaptığı antrenmana kampta bulunan tüm futbolcular katıldılar.

Isınma koşuları ile başlayan antrenman daha sonra koordinasyon hareketleri ile devam etti.

Daha sonra dar alanda romdo çalışması yaptıran teknik direktör Tahsin Tam ardından ise taktiksel oyun geçişleri yaptırdı.

Bu çalışma sırasında takım olarak hücuma çıkışta uygulanacak geçiş oyunlarını yaptıran Teknik Heyet futbolculardan isabetli pas yapmaların istedi.

Çalışmanın son bölümünde ise tam sahada kondisyona dayalı bir oyun oynatan teknik heyet futbolcuları bir yandan eğlendirirken diğer yandan ise fiziksel yükleme yaptı.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bugün yapacağı çift yarın ise tek antrenman ile sürdürecek.