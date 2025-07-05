5x5 Sokaklar Bizim Futbol’da Çorum takımı Türkiye finalleri için İzmir’e gitti.

Bartın’da yapılan bölge birinciliğinde grupta Sinop ve Bolu’yu yenen finalde de Karabük’ü yenen Çorum takımı yarın İzmir’de başlayacak Türkiye finallerine gitti.

Antrenörlüğünü Gökhan Kel’in yaptığı Çorum takımı Bedirhan Mısır, Yiğit Kaya, Yiğit Kaplan, Ahmet Miraç Akgül, Çınar Temir, Çınar Güven, Musa Uzun ve Doruk Üzüm’den oluşan kadrosu ile mücadele edecek.

İzmir’de yapılacak Türkiy finallerinde Çorum takımı ile birlikte Rizespor, Kayserispor, Şanlı Urfaspor, Erzurumspor, Siirtspor, Hatayspor, Çerkezköy 1923spor, Boluspor, Osmaniyespor, Niğde Belediyespor ve Erzincan takımları mücadele edecek.