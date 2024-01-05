Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un pazar günü evinde oynayacağı Ankara Maliye maçına hediyeli taraftar davet edildi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 7 Ocak pazar günü saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Ankara Maliye ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor bu maçı kazanması halinde final grubu için büyük avantaj yakalayacak.

Lider durumda bulunan Ankara Maliye maçında kazanarak final grubu için avantaj yakalamak iteyen Sungurlu Belediyespor bu maça aileleri ile gelecek çocuklara satranç takımı futbol ve voleybol topu hediye verilecek.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir bu maçın tamam mı devam mı maçı olduğunu belirterek tüm spor severleri aileleri ile birlikte salona gelerek takımlarına destek vermeye davet etti.