Ahlatcı Çorum FK’da göreve başladıktan sonraki performansı ile zirveyi zorlayan ve lig üçüncülüğü için mücadele eden Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya taraftarlardan teşekkür çiçeği.

Adanaspor maçı öncesinde kırmızı siyahlı takımın tribün liderlerinden bir bölümü maraton tribünü önüne çağırdıkları Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya verdiği emek ve şehre yaşattığı heyecan nedeni ile teşekkür ettiler ve çiçek verdiler.

Teknik Direktör Serkan Özbalta taraftarların bu jestine teşekkür ederek tribünlerden gelen alkışlara alkışla karşılık verdi. Genç teknik adama geri dönüşünde VİP tribünündeki taraftarlarda alkışlarla destek verdiler.