Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın bir gümüş birde bronz madalya kazandılar. 16-21 Nisan tarihlerinda Antalya’da yapılan Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Büyük erkekler A Class Elit 57 kiloda ringe çıkan milli sporculur Abdussamet Uğurlu zorlu rakiplerini yenerek bu yılda Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Büyük erkekler Elitler kategorisinde Ege Zerin de büyük bir mücadele verdiği sıkletinde rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olarak altırn madalyanın sahibi oldu. Genç Kızlar 63,5 kiloda mücadele eden Nisa Güneş ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçını kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 67 kilo genç kızlarda mücadele eden Elanur Akça da sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.