Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam takım olarak çok iyi bir ilk etap geçirdiklerini hedeflerinin yönetimin büyük hedeflere yürüyen güçlü kadro oluşturma özveriye karşılık vermek taraftarlarımızın vereceği destekle camiamızı ve şehrimizi mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bugün ikinci etap çalışmalarına başlayacaklarını belirten Teknik Direktör Tahsin Tam ‘Yeni sezon hazırlıklarımızın ilk ayağını tamamladık. Teknik ekibimiz tarafından titizlikle planlanan bu kamp süreci, hem fiziksel hem de mental açıdan son derece verimli geçti.

Kamp boyunca oyuncularımızın sergilediği yüksek enerji, disiplinli çalışma anlayışı ve antrenmanlara olan istekli katılımı, teknik ekip olarak bizleri fazlasıyla memnun etti. Geride bıraktığımız sezondan kadromuzda bulunan futbolcularımızın profesyonel yaklaşımı ve yarattıkları aile ortamı, yeni katılan futbolcularımızın kısa sürede uyum sağlamasını sağladı.

Sezon başı hazırlıklarımızın ilk etabında toplamda 15 antrenman ile geçen bu yoğun süreçte, hem fiziksel hem de oyun anlayışımız üzerine çalışmalar gerçekleştirdik.

Kulüp yönetimimizin, büyük hedeflere yürüyen güçlü bir kadro oluşturma yolunda gösterdiği özveri ve sağladığı imkanlar, biz teknik heyete çok değerli bir çalışma ortamı sunuyor. Bu yapının üzerine inşa ettiğimiz her adımda, daha güçlü ve karakterli bir takım ortaya çıkıyor. Yeni katılan ve katılacak olan futbolcularımızla birlikte bu yapıyı daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyoruz.

Amacımız; sahada taktik disipline bağlı, birlikte hareket eden, mücadele gücü yüksek, saha içinde ve dışında aile ortamı ile birbirine bağlı bir takım yaratmaktır.

Taraftarlarımızdan en büyük beklentimiz; bu zorlu ve heyecan verici yolculukta her zaman olduğu gibi yanımızda olmalarıdır. Sahada ortaya koyacağımız mücadele, alın teri ve oyun karakteriyle onları gururlandırmak için çalışıyoruz. Onların desteği, sadece tribünleri değil, sahayı da bizim için bir güç kaynağına dönüştürecektir’ dedi.