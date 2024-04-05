Kırmızı Şimşekler Tribün Lideri Hüseyin Nalcı, takımın sahada tarih yazdığını ancak şehrin büyük bir bölümünün bu başarıya duyarsız kalmasını kabul etmediklerini söyledi.

Nalcı tüm bakış açısına karşın pazar günü stadı doldurarak dosta ve düşmana bu takımın sahipsiz olmadığını göstereceklerini söyledi.

Nalcı kulübün elde ettiği bu başarının tüm Türkiye’de takdir edildiğini ancak Çorum’un bu başarıyı bırakın ödüllendirmeyi cezalandırdığını belirterek ‘Tarih sadece bu başarıya imza atanları değil üç maymunu oynayanları yazacak’ dedi.

Hüseyin Nalcı açıklamasında şunları söyledi:

‘Tarihimizde ilk kez çıktığımız ve hem de ilk sezonumuzda geldiğimiz nokta tüm spor kamuoyunun malumu.Şu son iki sezonda yaşadığımız inanılmaz süreç ve elde ettiğimiz başarı sadece bizleri gururlandirmakla kalmamış, tüm spor kamuoyunun övgüyle, büyük bir kesimin de gıptayla baktığı bir kulüp olmamızı sağlanmıştır.

Gelinin noktanın en büyük mimarı Başkanımız Oğuzhan Yalçın'dır. Kendisine tüm taraftarlar olarak sonsuz teşekkür ediyoruz.Ancak üzülerek görüyoruz ki, futbol adına yaşanan bunca güzellikler hatırı sayılır bir kesim tarafından ısrarla görmezden geliniyor, Çorum Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran gencecik bir başkan adeta yalnızlığa mahkum ediliyor.

Kısacası başarı, bırakın ödüllendirilmeyi, deyim yerindeyse cezalandırılıyor. 1.Lig gibi ekonomik külfeti yüksek bir ligde Süper Lig kapısına dayanmışsak tarih sadece bu başarıya imza atanları değil, 3 maymunu oynayanları da yazacaktır.

Bu bağlamda, dün olduğu gibi bugün ve yarın da kulübümüzün ve Büyük başkanımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu altını çizerek belirtmek istiyoruz.Kocaelispor ile oynayacağımız maçta tribünleri doldurarak kulübümüzün sahipsiz olmadığını içeri ve dışarıdaki tüm dosta ve düşmana en net haliyle göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.