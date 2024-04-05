Ahlatcı Çorum Futbol Kulübünün özel konukları vardı.

Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu idareci, öğrenci ve velileri kırmızı siyahlı takımın önceki akşam yaptığı antrenmanını ziyaret etti.

Tesisleri gezen özel öğrenciler daha sonra antrenman sahasında futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelerek onlarla sohbet ettiler.

Ziyaret sırasında Özel Konuklarına kaşkol ve bayrak hediye eden Ahlatcı Çorum FK yönetimi maçlarına davet etti.

Ziyaret sonunda Özel Öğrenciler ve aileleri futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.