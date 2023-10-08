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Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda, şüphelinin evinde yapılan aramada 245 sikke ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 245 sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 245 sikke ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.