Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada soğan ve patates fiyatlarının düşüklüğünü eleştirdi, çiftçinin mağduriyetini dile getirdi.

Yerinden bir dakikalık söz alan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bir dönem çiftçinin soğan depolarını basan iktidar şimdi depolarda çürüyen soğanları ve tarlada kalan patatesleri maalesef seyrediyor. Maliyeti 7 lirayı bulan soğan ve patates maalesef 4-5 liraya alıcı bulamıyor. Hafta sonu Çorum'da üretici olan çiftçilerimizi, patates ve soğan üreticilerini dinledim; ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Sayın Bakana sesleniyorlar: 2019 yılında depolarımızı basarken, bizi suçlarken bizlere yok pahasına ürünlerimizi depolarda çürüttürdünüz, şimdi de elimizde kalan ürünleri seyrediyorsunuz. Biz, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarımızdan dolayı Tarım Kredi Kooperatifine 7 liradan yüklüyoruz, 40 bin lira nakliye ödüyoruz, Antalya'ya gönderiyoruz fakat orası da ne hikmetse Çorum'da hâlâ bir don olmamasına rağmen "üründe don var." deyip ürünü geri iade ediyor. Geri iade edilen ürüne 40 bin lira daha nakliye vermek zorunda kalan üretici oradaki tüccara ürününü 2-3 liraya satmak zorunda kalıyor. Bu duruma el atın, Tarım Kredi Kooperatiflerini denetleyin çünkü onlar da çiftçiyi ezmeye çalışıyor, yok etmeye çalışıyor.”