Ordu'nun Fatsa ilçesinde, İslamdağ Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çorumlu Emrah Uflaz (42), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

5.KATTAN DÜŞTÜ

İddiaya göre, 5’inci kattaki evinin balkonundayken dengesini kaybeden, İslamdağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz, zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uflaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah Uflaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Emrah Uflaz’ın ölümü, görev yaptığı okul başta olmak üzere eğitim camiasını ve sevenlerini üzdü.

FATSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum Sungurlu ilçesinden Tuncay Uflaz’ın oğlu, İsmail Uflaz'ın abisi Emrah Uflaz'ın cenazesi Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.