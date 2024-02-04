Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada Toplam 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı. Yumaklı üreticilere 2023'te toplam 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

ZOR ŞARTLARDA ÜRETİME DEVAM EDİLDİ

Yumaklı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk andan itibaren AFAD ile koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük yıkıma rağmen bölge insanının zor şartlar altında üretime devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, "Bizler de üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli her türlü desteği vererek çiftçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2 MİLYAR 900 MİLYON GÜBRE DESTEK ÖDEMESİ

Tarım ve Orman şunları kaydetti: "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatılarak, deprem bölgesindeki çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmalarında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildi. Afet Bölgesi ilan edilen illerimizde ve diğer illerimizde üreticilerin zamanında müracaat yapamayacağı, gecikmeler olabileceği öngörülerek birçok projede destekleme ve hibe başvuru süreleri uzatıldı.

Yine deprem afetinden etkilenen illerimizde mazot gübre desteği kapsamında ayni olarak yapılması gereken ödemenin nakdi olarak yapılması suretiyle çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik harcama kolaylığı sağlandı. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki çiftçilerimize toplam 2 milyar 900 milyon lira mazot gübre destekleme ödemesi yapıldı."

Depremden etkilenen 11 ilde hayvanları telef olan ve tarım sigortası yaptıran üreticilere, devlet destekli TARSİM kapsamında 37 milyon lira hasar tazminatı ödendiğine işaret eden Yumaklı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 127 milyon lira kaynak tahsis edildiğini aktardı.

BEDELSİZ HAYVAN DAĞITIMI TAMAMLANDI

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın bütün kayıpları birebir karşılanacak' talimatları doğrultusunda, depremden etkilenen illerimizde, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan gibi hayvanları telef olan yetiştiricilerimize bu kayıplarının yerine bedelsiz hayvan dağıtımını tamamladık.

Bu kapsamda, toplam 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilerimize teslim ettik. Ayrıca deprem bölgesindeki 10 bin 328 arıcımıza 5 bin 358 ton besleme şekerini bedelsiz dağıttık. Depremden etkilenen illerimizde yetiştiricilerimize 1 milyar 372 milyon lira yem desteği ödendi."

MİLYONLARCA HAYVANA ŞAP AŞISI

Yumaklı, deprem bölgesinde hayvan sağlığının korunmasına yönelik de gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizerek, afet bölgesi ilan edilen illerde yaklaşık 60 milyon lira bedelli 5 milyon doz büyükbaş şap aşısını ücretsiz yaptıklarını bildirdi. 2024'te de bu uygulamaya devam edileceğini belirten Yumaklı, "Böylelikle 2 yılda 145 milyon lira bedelli yaklaşık 10 milyon doz aşı Bakanlığımızca ücretsiz yapılmış olacak." ifadesini kullandı.

AFET BÖLGESİNE 16 BİN TON HAYVAN YEMİ GÖNDERİLDİ

Çayır Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında toplam 50 milyon lira bütçeli çalışma yürütüldüğünü de aktaran Yumaklı, bakanlık koordinasyonunda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Deprem bölgelerindeki yetiştiricilerimizin pazarlama imkanı olmayan çiğ sütleri, üretici örgütleri ve özel sektöre yönlendirildi. Bugüne kadar, bölgedeki süt işletmelerinin ve yetiştiricilerin ürettiği 431 bin ton sütün toplanarak üretime dönüştürülmesinde koordinasyon sağlandı.

Depremde barınakları zarar gören hayvanlar için 20 bin 351 adet hayvan çadırı/branda bölgeye gönderilerek dağıtımı yapıldı. Bununla birlikte afet bölgesine 16 bin ton da hayvan yemi gönderildi. Ayrıca depremden etkilenen sokak hayvanlarının bakım ve beslenmeleri için Türk Veteriner Hekimler Birliği ve AFAD aracılığı ile yaklaşık 55 ton mamanın dağıtımı sağlandı."

BALIKÇILIĞA 56 MİLYON

Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığına yönelik yapılan desteklere de değinen Yumaklı, deprem bölgesindeki deniz ve iç sularda faaliyet gösteren toplam bin 21 gemi sahibine, yoksun kaldıkları avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarının karşılanması ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temini amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere toplam 11 milyon 300 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

Yumaklı, üretim tesisleri zarar gören 26 su ürünleri yetiştiriciliği işletmesine de toplam 44 milyon 700 bin lira destek ödendiğini vurgulayarak, böylelikle depremden etkilenen balıkçılık sektörüne toplam 56 milyon lira destekleme ödemesinde bulunulduğunu bildirdi.