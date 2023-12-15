Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde Fatma Kara isimli bir kadın tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu.
OLAY, TERME'DE MEYDANA GELDİ
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi.
FATMA KARA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.