Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde Fatma Kara isimli bir kadın tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu.

OLAY, TERME'DE MEYDANA GELDİ 

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

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FATMA KARA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU 

Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu.

EKİPLERE HABER VERİLDİ 

Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ 

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.