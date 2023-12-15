Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde Fatma Kara isimli bir kadın tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu.

OLAY, TERME'DE MEYDANA GELDİ

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

FATMA KARA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.