Çorum İl Müftülüğü Şube Müdürü Servet Türkoğlu'nun Samsun İl Müftülüğü'ne, Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu’nun da Ankara Mamak İlçe Müftülüğüne tayin olmaları nedeniyle “Veda ve Vefa Programı” düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Muharrem Biçer, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personelimiz katıldı.

İl Müftüsü Biçer, tayinleri çıkan şube müdürlerine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Program, başarı belgesi ve plaket takdiminin ardından sona erdi.