MURAT ÇETİN

Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu, boşandığı eşi tarafından katledilen Zehra Gümüş olayıyla ilgili açıklama yaparak, menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Adliye binası önünde basın açıklaması yapan Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Gamze Gizem Abuhanoğlu, cinayetin başka ölümlere neden olmaması için ellerinden gelen her türlü çabayı sarfedeceklerini belirterek, “Soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı, tutuklanan failin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna bildiririz” dedi.

İnfaz Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini hatırlatan Gamze Gizem Abuhanoğlu, “TBMM’nin ivedilikle toplum hassasiyetini dikkate alan her türlü şiddeti sonlandıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini aksi takdirde her can kaybında toplum vicdanının yara alacağını ve sarsılan adalete olan güvenin yok olacağını dile getirmek isteriz. Zehra’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’ tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine de başsağlığı dileriz” diye konuştu.

Basın açıklamasına Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ile avukatlar da katıldı.