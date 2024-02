Hitit Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Buzçölü Gençlik Oluşumu ve Atıf-Der İskilip'li Atıf Hoca'nın vefatının 98.yılı nedeniyle konferans düzenledi.

Daha önce Devlet Tiyatro Salonunda yapılacağı açıklanan program salon izninin iptal edilmesi nedeniyle Turgut Özal Konferans Salonunda yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek gerçekleştirdi.

Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, sözlerine, “Gazze’de soykırıma uğrayan kardeşlerimize yardımda Rabbim bizleri memur eylesin. Yine Doğu Türkistan’da zulüm altında yaşayan kardeşlerimize yardımda Rabbim bizleri memur eylesin.

Siyonizmin insanlık için nasıl bir tehlike olduğunu ve bu zulümleri tüm hususi, normal konuşmalarımızda dile getirmenin Müslüman olarak görevimiz olduğunu hatırlatarak konuşmama başlamak istiyorum” diyerek başladı.

PROGRAMIN YER DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLDU?

Daha önce Devlet Tiyatro Salonunda yapılacağı açıklanan programın yer değişikliği ile ilgili tartışmaya açıklık getiren Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, “Bizler gerek Atıf- Der, gerekse de İskilipli Atıf Hoca’nın zulmen şehid edildiğine inanan kardeşlerimiz ile böyle programlar yaparken maksadımız çok açık ve nettir. Resmi ideoloji tarihinin değil gerçek tarihin ortaya çıkması ve doğruların konuşulmasıdır maksadımız. Biz bu programları icrâ ederken bir kin veya nefret duygusu ile değil, ibret alınması ve bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması düşüncesi ile hareket ediyoruz. Uydurulmuş değil belgelere dayanan gerçeklerin konuşulması ve tarihte doğruların açığa çıkması için çaba sarf ediyoruz. Malum olduğu üzere programımız, Devlet Tiyatrosu’nun salonunda icrâ edilecekti. Bunun için çok önceden gerekli izinler alınmıştı. Ancak son anda iptal edildi. Haliyle bu durum bizde infial oluşturdu. Eğer bu kasıtlı bir tavır ise şüphesiz vahim bir durum var demekti. Ortada milletimiz için rencide edici bir durum söz konusu demekti. Çorum STK’lar olarak bunu bir bildiri ile protesto etmeyi düşündük. Ne var ki daha sonra yaptığımız görüşmelerle bundan vaz geçtik. Çünkü salon iptal sürecinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün bir bilgisi ve dahli olmadığını, sorunun işgüzâr bir personelden kaynaklandığını gördük ve olayı büyütmek istemedik. Çünkü bizim derdimiz bağcı dövmek değil. Bizim derdimiz milletimizin milli hassasiyetleriyle artık oynanmaması ve fitneye meydan verilmemesidir. Bu süreçte yaşadıklarımızı ve kurduğumuz ilişkileri de detayıyla izah etmek isterim. Önceki gün yani Cuma günü öğleye doğru Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizi arayan bir personelin, “İskilipli Atıf Hoca/Kelebekler Sonsuza Uçar” filmi ile ilgili yapacağımız konferansa salon tahsisinin iptal edildiğini bildirdiği, yine Çorum’dan bize ulaşan personellerin de bu iptali bize bildirerek gerekçe olarak da Atıf Hoca’yı ve böyle bir programa salon tahsisini suçlayıcı bir internet sitesinin haberini gösterdiği, bu iptalle ilgili gerekli yazının bize derhal gönderileceği bilgisi geldi. Bunun üzerine İl Özel İdare Genel Sekreterimiz ile görüşen personeli, bizatihi kendim aradım. Salonun neden iptal edildiğini sordum. O gün salonda herhangi bir programları bulunmadığı halde iptal ettiklerini ve iptal yazısının da gün içerisinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine gönderileceğini ifade etti. Biz de bunu STK’lar olarak bir bildiri ile protesto edeceğimizi söyledik. Bu yaşadığımız süreci, AK Parti İl Başkanımıza, Çorum Belediye Başkanımıza ve Valilik Özel Kalem Müdürümüze de anlattık. Ancak, resmen iptal yazısını beklerken aynı gün hemen öğleden sonra, aynı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlük personelinin, İl Özel İdaresi Genel Sekreterini tekrar arayarak, konferansın olduğu tarihte mezkur salonda Cumhurbaşkanlığı Özel Projesi kapsamında “Yüzyıllık Destan–Ateş” adlı oyunun oynanacağını, resmi yazının kendilerine gönderildiğini beyan ettiği bilgisini aldık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı’nın Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşkın’ı ziyarete geldiğini öğrendik. Kendileri bizimle iletişime geçerek konu ile ilgili bir bilgisi ve dahli olmadığını, salonda oynanacak oyunun çok önce planlandığını, konferans için de iletişimden kaynaklı bir anlaşmazlık söz konusu olduğunu, her zaman için Devlet Tiyatro Salonunun Çorumluların etkinliklerine açık olacağını ve birilerinin fitne ateşi sokmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Sayın Genel Müdürün samimiyetine inandık. Nazik yaklaşımları bizi onore etti. Kendilerine teşekkürlerimizi ifade ederiz. Ancak alt birimlerindeki yetkisiz kişiler sebebi ile yaşanan bu sürecin takibini, araştırılmasını, soruşturma açılmasını, bundan sonra böyle üzücü ve fitneye sebep verecek olayların yaşanmamasını, bunun için gerekli uyarıların yapılmasını, 70’e yakın Sivil Toplum Kuruluşu ve İnsani Değerler Platformu, Çorum Milli İrade Platformu adına ivedilikle beklediğimizi belirtmek isteriz. Bu arada Sayın Valimize, İl Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza da bizimle birlikte süreci titizlikle takip ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

‘TBMM’DE İSKİLİPLİ ATIF HOCA’YA İADE-İ İTİBAR YAPILMALI’

“Birkaç kendini ve tarihi bilmezin iftira ve yaygaraları ile ne Atıf Hoca hain olur ne de itibarsızlaştırılır” diyen Mustafa Lek, “İskilipli Atıf Hoca İskilip’in, Çorum’un ve Türkiye’nin her beldesinde irfanı yüksek insanımızın gönlünde yeri olan biridir. Anadolu irfanına sahip insanımız bilir ve şehadet eder ki İskilip’li Atıf Hocamız zulmen şehid edilmiştir. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Çorum’a her gelişinde ilk cümleleri İskilipli Atıf Hocamızı rahmet ve minnetle yâd etmektir. Yine İskilip’te Devlet Hastanemize, memleketi Bayat’ta Diyanet Kur’an Kurslarına, Çorum’da Adliye Binası yanındaki büyük bir parka ve KYK yurduna ve birçok ilimizde birçok cadde ve sokağa İskilipli Atıf Hocamızın isminin verilmesi millet ve milleti idare edenler nezdinde itibarının verildiğinin bir kanıtıdır. Ancak bizler Atıf Der olarak TBMM’de bu iadeyi itibarın bir an evvel yapılmasın talep ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘İSLAM’I ÇOK İYİ TEMSİL EDEN BİR İNSANDI’

Mustafa Lek’in konuşmasının ardından ise ünlü yönetmen Mesut Uçakan, İskilip'li Atıf Hoca'nın hayatının anlatıldığı Kelebekler Sonsuza Uçar filminin çekiliş sürecini anlattı.

İskilip'li Atıf Hoca'nın İslam’ı çok iyi temsil eden ve onun kavgasını veren bir insan olduğunu vurgulayan Mesut Uçakan, filmi çekerken ki amacının bağcıyı dövmek değil bir olayı anlatmak olduğunu belirtti.

Atıf Hocaya yapılanı bir cinayet olarak niteleyen Uçakan, “Bizler nesil olarak İskilip’li Atıf Hocanın kıymetini bilemedik” dedi.

Ünlü yönetmen daha sonra filmin hikayesinden bahsederek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda ise Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, Mesut Uçakan’a teşekkür plaketi ile İskilip Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen cüppe ve sarık hediye etti.