TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında aylık olarak %1,64 arttı. Geçen yılın mayıs ayından bu yana görülen en düşük aylık enflasyon verisi alınırken, yıllık olarak enflasyonun %71,60 seviyesine gerilediği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Reuters'a yaptığı açıklamada "Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz. Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan ve Barclays Türkiye'ye ilişkin enflasyon verilerini aşağı yönlü revize etti. JP Morgan'ın raporunda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz'da yüzde 60'a, Ağustos'ta yüzde 50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, 2025 tahmini yüzde 25,2'den yüzde 25'e düşürüldü. Barclays ise paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5'ten yüzde 44'e düşürdüğünü açıkladı. 2025 yıl sonu beklentisi yüzde 30,8 oldu.

Citibank analistleri, Türkiye'nin makroekonomik verilerindeki iyileşme ve TCMB'nin sıkı para politikasını kararlılıkla sürdüreceği beklentisi ile forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerdi. Enflasyonda zirvenin geride kalmasının ardından yurt içi enflasyon beklentilerinin düştüğünü kaydeden stratejistler yaz aylarında görece daha dengeli lira akışı olabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Gri listeden çıkışımız bir ekip çalışması. Daha önce mevzuat çalışması yapılmıştı ama en önemlisi uygulamadaki etkinlikti. Gri listeye girmek kolay çıkmak zor. Son aylarda kaynak girişi güçlü oranda arttı. Şu an bu kaynak girişini nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Sisteme çok döviz girince aşırı TL basıyorsunuz. Bu da likidite fazlası yaratıyor" ifadelerinde bulundu.

Vergide adaleti getirmeyi çalıştıklarını aktaran Şimşek Borsada vergilendirmeye ilişkin "GYO'ların vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesi üzerinde çalışıyoruz." açıklaması yaptı. İşlem vergisini gündemden çıkardıklarını aktaran Şimşek "Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak" dedi

Haftalık açıklanan Menkul Kıymet İstatistiklerine göre Yurt dışı yerleşikler 28 Haziran haftasında hem hisse hem de tahvilde satış tarafında yer aldı. Hisse senedi tarafında 227 milyon dolarlık satış gerçekleştirerek satış serisini 5 haftaya çıkardı. Aynı hafta tahvil tarafında ise 13 hafta sonra ilk satış geldi. Yabancılar buna göre bayramdan sonra 679 milyon dolarlık net tahvil satışı gerçekleştirdi.

TCMB'nin açıkladığı verilere göre rezervler geçtiğimiz yıl seçimlerden sonraki ilk düşüşünü gerçekleştirdi. 28 haziran haftasında brüt rezervler 147,6 milyar dolar seviyesinden 142,9 milyar dolar seviyesine gerilerken, net rezervler 44,85 milyar dolardan 39,4 milyar dolara düşüş gösterdi. Swap hariç net rezervler ise 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara geriledi.

BDDK'nın açıkladığı verilere göre kur korumalı mevduatlar 28 Haziran haftasında 18,3 milyar TL düşüş kaydetti. Son düşüşle birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 2 trilyon 14 milyar TL oldu. Yeni bir karar alınmadığı takdirde kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 5 Temmuz 2024 valörlü, 3 Temmuz 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 5 bin 205 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi. Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 6 bin 137 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında beklentilerin üzerinde 206 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam artışı Nisan ayı için 165 binden 108 bine, Mayıs ayı için 272 binden 218 bine revize edildi. Artışın beklentinin üzerinde olmasına karşın önceki ayların altında kalması Fed'den beklenen faiz indirimini destekledi. İşsizlik oranı ise piyasa beklentisi üzerinde %4,1 seviyesine yükseldi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0,29 artış olurken, yıllık artış %3,86 seviyesinde açıklandı. Aylık %0,3, yıllık %3,9 artış beklentisi bulunmaktaydı.

Ons Altın'da Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası 7 Haziran'dan bugüne görülen en yüksek seviye olan 2390 Dolar seviyesine çıktı. Bu verilerin ve Ons tarafındaki yükselişin öncülüğünde, Gram Altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlama olduğunu gördük.

19 Temmuz tarihinde Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun artabilme olasılığı kur tarafında bir süre daha baskı oluşturabilir. Bu nedenle Ons Altın fiyatlarındaki hareketlilik gram Altında da fiyatı belirleyecek en önemli unsur olacaktır. Bu hafta teknik ve psikolojik olarak 2500 Gram Altında en önemli seviye olarak karşımıza çıkacaktır.

Borsa İstanbul hafta içerisinde 10254 seviyesine geri çekilse de haftayı %1,91 yükselişle 10851 puandan kapattı. Tüm zamanların zirvesi olan 11088 direnç seviyesine yaklaşan Bist100 endeksinde, 10750 seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız.