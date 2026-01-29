Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezilerine (YEDAM) sanal kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısının, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili başvuruları geçtiği belirtildi.

Bedriye Cengil, bağımlılıkla mücadele kapsamında Çorum’da 2025'te 450'den fazla etkinlikle 30 binin üzerinde kişiye doğrudan ulaştıklarını belirtti.

Geçen yıl "Benim Kulübüm Yeşilay", "Bağımlılıkla Mücadele Programı", "10 bin Can, 10 bin Canan", "Yeşilay Elçileri", "Akran Eğitimcileri" gibi çok sayıda projeyle toplumu bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını dile getiren ve yürüttükleri çalışmalarda önemli geri dönüşler aldıklarının altını çizen Cengil, ayrıca Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde temmuz ayında en fazla faydalanıcıya ulaşan, eylül ayında en fazla gönüllü kazanan, en çok SMS bağışı alan Türkiye üçüncüsü şube ve en aktif çalışan gençlik komisyonu birincisi şube kategorilerinde ödül aldıklarını söyledi.

Bedriye Cengil, ilçelerde de şubeler açılması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Cengil, daha fazla kişiye ulaşmak için şubeye Yeşilbüs isimin de otobüs kazandırmak istediklerini belirterek, "İçerisinde eğitim materyallerinin bulunduğu bizim Yeşilbüs dediğimiz Yeşilay otobüsünün bağımlılıkla mücadele çalışmalarını hızlandıracağına inanıyoruz. Otobüsümüz gitsin, bir okulda konuşlansın birkaç gün. Orada öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize eğitim verelim istiyoruz. Çocuklar Yeşilayı öğrensin, farkındalıklarını artırsın, tecrübelerini çoğaltsın. Ailelerimiz Yeşilayı iyice kanıksasın, herhangi bir bağımlıyla karşılaştıklarında nasıl yaklaşacaklarını öğrensinler. Bu tür faaliyetlerimiz için 'Yeşilbüs' dediğimiz bir hayalimiz var. Bu konuda adımlar atmaya başladık ama bağışla bu işleri yapabiliyoruz. Eğer güzel bağış yakalayabilirsek, ilk yapmak istediklerimizden biri 'Yeşilbüs' olacak” dedi.

Yeşilay Çorum Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar ise kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısının, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili başvuruları geçtiğini vurguladı.

Yeşilay’ın yayınladığı "Türkiye Kumar Raporu"na dikkat çeken Kantar, "Bu konuyla ilgili başvuruları oldukça fazla alıyoruz. Türkiye'de yaptığımız çalışmalarla YEDAM'da devam eden 10 danışandan 8'i kumarı bırakıyor. Bu alanda bu başarıya imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilay’ın bağımlılığa karşı yalnızca önleyici çalışma yapmadığını, bağımlılıktan kurtulmaya yönelik ücretsiz hizmet verdiğini dile getiren Kantar, bağımlıların tedavi sürecini yüzde 100 gizlilik esasına göre yürüttüklerini söyledi.

Kendisinin ya da ailesinden birinin bağımlılıktan kurtulması için vatandaşların "115" numaralı danışma hattından YEDAM'a ulaşıp yardım isteyebileceklerini ifade eden Kantar, "Türkiye'de danışma hattı arama sayılarımız 1,5 milyonu geçmiş durumda. Danışan sayılarımızda artış oranlarımız yüksek. Çorum'da danışan sayımız 2025'te 2024'e oranla yüzde 15,38 arttı” dedi.

Basın toplantısına Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Yeşilay Çorum Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çek, Yeşilay Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sevde Ayhan ile Yeşilay gönüllüleri katıldı.