Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonunda akademik başarılarıyla dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre; Makine Programı’nda öğrenim gören üç kız öğrenci, gösterdikleri üstün performansla ilk üç dereceyi paylaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Bölüm birinciliğini Meryem Işık, ikinciliği Semahat Turidi ve üçüncülüğü ise Halime Nur Begit elde etti.

Geleneksel olarak erkek öğrencilerin ağırlıklı olarak tercih ettiği makine ve metal teknolojileri alanında elde edilen bu başarı, genç kadınların teknik eğitimdeki yetkinliklerini ve azimlerini bir kez daha ortaya koydu.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, eğitim hayatları boyunca teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi bir arada yürüterek örnek bir performans sergilediler.

Makine Programını ilk üç sırada tamamlayan Meryem Işık, Semehat Turidi ve Halime Nur Begit, elde ettikleri derecelerle hem ailelerine hem de üniversitelerine büyük bir gurur yaşattı.

(Haber Merkezi)