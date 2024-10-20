Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor! Milli Savunma Bakanlığı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk​ bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina​ bölgesinde tespit ettiği 1 PKK​'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."