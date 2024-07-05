Okul Sporları Tertip Komitesi üyelerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başarı belgesi verildi.

2023-24 Eğitim Öğretem Yılı Okul Sporları Tertip Komitesinde görev yapanlara Çorum Valiliği tarafından hazırlanan başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Cemil Çağlar tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Tertip Kurulu üyeleri Altan Çoban, Deniz Kılıç, Çetin Koçak ve Mustafa Özkadı’ya başarı belgelerini verdi.

İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporlarının bu yıl hem yüksek katılımla yapılması ve başarılı şekilde tamamlanmasında emeği geçen Tertip Kurulu üyeleri ve tüm katılımcılarına teşekkür ederek önümüzdeki yıl artarak devam etmesini diledi.