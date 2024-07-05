Çorum Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında takım sporlarında en başarılı iki branş öne çıktı. Badminton ve Masa Tenisi branşları takım sporlarında ilimize başarılı dereceler kazandırdılar. Masa Tenisi genç kızlarda Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi ile voleybolda Ahmet Tevfik İleri ortaokulu yıldız erkek takımları Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak ilimizi en güzel şekilde temsil ettiler.

Badminton’da Genç erkeklerde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Yıldız erkeklerde Osmancık Atatürk Ortaokulu ve küçümlerde ise Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu takımları finalde kaybederek Türkiye ikincisi olmayı başardılar.

Masa Tenisinde Spor Lisesi genç erkeklerde Türkiye ikincisi, Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Yıldızlar karma Floor Curling’de Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu dördüncü olurken satrançta ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu yıldız kız takımı ise Türkiye ikinciliği kupasnı Çorum’a getirdi.

Branşlarda en fazla

madalya Wushu’da

Branşa göre Türkiye derecelerinde en başarılı branş Wushu oldu. Toplam 115 Türkiye derecesi elde edilen branşlar arasında Wushu 31 branşla en fazla madalya kazanandı. Paletli Yüzme 18 madalya ile ikinci sırada yer alırken Muay Tnai, Kick Boks ve Bilek Güreşi 11 madalya ile ikinci sırada bulunuyor. Güreş 10 Türkiye derecesi kazanırken Aba Güreşi ve Karakucak Güreşi 4’er derece Badminton ve masa tenisi üç madalya, Judo iki madalya, Voleybol, Satranç, Modern Pentatlon, Karate, Halüer, Flooor Curling ve Boks’ta ise birer madalya Çorum’a geldi.

İlçeler arasında ise Merkez ilçe toplam 99 madalya kazanırken Mecitözü 9 madalya ile ikinci, Osmancık ve Sungurlu üçer madalya ile ikinci sırada yer alırken Laçin ise bir madalya kazandı. Takımlarda 9 madalya kazanan Çorum ferdilerde ise 106 madalya kazandı.