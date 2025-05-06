Karabük’te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Kros ve Kros Bayrak Grup yarışmalarında Çorum takımı kızlarda birinci erkeklerde ise ikinci olarak finallerde yarışmaya ha kazandı.

4 Mayıs pazar günü Karabük’de yapılan Grup birinciliğinde 2 km kızlarda altı takımın mücadelesi sonunda Çorum Eforspor kulübünden Eylül Kazancı birinci, Mecitözü Doğuşspor kulübünden Asya İpek ikinci, aynı kulüpten Buse Çorlu dördüncü olurken Eylül Su Soba ise yedinci oldu. Takım sıralamasında ise Çorum 8 puanla birinci olurken Amasya ve Karaük ise 24’er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. 2,5 km erkeklerde sekiz takım mücadele etti. Çorum’dan Mecitözü Doğuşspor Kulübü sporcusu Hıdır Ayberk İbiş ikinci Çorum Eforspor kulübünden Çağan Mert Şahinbaş sekizinci Mecitözü Doğuşspor kulübünden Rüzgar Mevlüthan Güneş 20. oldu. Bu kategoride takım sıralamasında Amasya 21 puanla birinci olurken Çorum takımı ise 31 puanla ikinci oldu ve finallerde yarışmaya hak kazandı.

Antrenörler Kübra Yılmaz ve Abdullah Yılmaz yönetiminde Bölge birinciliğinde mücadele eden Çorum takımı 24 Mayıs’ta Kütahya’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele edecek.