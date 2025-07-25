Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü ve son etabına başlarken kırmızı siyahlı kulübün tesislerinde de hummalı çalışma devam ediyor.

Tesislerin sahalarının komple yenilenmesi çalışmaları yanı sıra tesisin içinde de bir çok bölümde modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çim ekibi bugün tamam

Tesis Mümin Talip Pazarlı küçük sahanın çim serimi ve hibrit çakımı tamamlandı ve Ağustos ayının başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Bülent Üstünel ismi verilen büyük sahanın ise çim ekimi bugün itibari ile tamamlandı. Önümüzdeki hafta içinde hibrit dikim aracı gelerek bu çalışmanın ardından sahanın bir aylık dinlenme sürecine geçilecek. Sahaların ısınma sistemini yapacak kazan dairesinde büyük oranda tamamlandı ve ısıtma sistemi borularının yerleştirilmesi için bu tesiste kullanıma hazır hale getirilecek.

Tesis çalışmalarından sorumlu olarak görev yapan kulüp yönetim kurulu üyesi Halis Öksüz iki sahaya toplam 12.500 metrekare çim kaplama yapıldığını ve sahaların bu yenilenmesi ile artık uzun yıllar Çorum FK’ya sorunsuz olarak hizmet verecek konuma geldiğini söyledi.

Fitness Salonu büyütüldü

Sahaların yanı sıra tesis içinde de yenileme ve modernizasyona gidildi. Sahalara bakan alt katta bulunan fitnes salonunun önündeki alan camekanlar öne çekilerek fitnes salonuna katıldı ve fitnes salonunun daha geniş ve rahat çalışma ortamına kavuşması sağlandı. Fitnes salonuna yeni aletlerde alınarak modernize edilecek.

İki yeni oda yapıldı

Tesisin kulübün büyümesi karşılığında oda olarak yetersiz kalması sorunu ise bina içinde boş alanların değerlendirilmesi ile iki oda daha kazandı. Tesisin giriş katının ön ve arka cephelerini birbirine bağlayan boş durumdaki koridora iki bağımsız oda yapılarak ihtiyaçlar giderildi.

Tesis yemyeşil olacak

Tesisde yapılan bakım çalışmaları arasında yeşillendirilmesi çalışmalarında da sona gelindi. Çorum Belediyesi tarafından kaldırılan tribün ve sahaların diğer bölümlerine dikilen ağaçlar ile birlikte tesis içindeki ağaç sayısı 170’e yükseldi. Sahaların etrafından yapılan temizlik çalışmasının ardından soğuğa dayanaklı leylandi, 48 selvi türü çam ağaçları dikildi. Daha önce 135 ağaç olan tesis son dikimlerle birlikte 170’e çıkarken kaldırılan tribünün yerine ise 16 adet çınar ağacı dikildi.

Büyük saha dışında tesis yeni sezona hazır

Tesis sahalarının yanında bulunan elektrik trafosu da kulübün renklerine uygun hale getirildi ve kırmızı siyaha boyandı. Yönetici Halis Öksüz sezon bitir bitmez başlattıkları çalışmaları büyük oranda tamamladıklarını tek aksamanın büyük sahanın ekiminde olduğunu bir aylık bir rötarın ardından o sahanında kullanıma hazır hale geleceğini belirterek ‘Başkan Oğuzhan Yalçın tarafından başlatılan bu çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederim’ dedi.