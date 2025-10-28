Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan 152 hakemin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu açıklamasının devamında "Üst Klasman hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'bahis' iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, "Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele yürütülmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeniyle açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

Futbol dünyasını sarsan bu çarpıcı gelişmenin ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan 152 hakemin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon aktif olarak görev yapan hakemlerden Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun ve Zorbay Küçük de bu isimler arasında yer aldı.

