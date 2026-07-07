TFF, Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekiminin detaylarını duyurdu.

İŞTE O DETAYLAR

— Fikstür simetrik olacak; ikinci devre, ilk devrenin tam tersi oynanacak.

— Hiçbir takım sezon boyunca başka bir takımı düzenli takip etmeyecek.

— İlk 2 ve son 3 haftada üst üste iç saha veya deplasman maçı oynanmayacak.

— Takımların Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3’ü aynı statüde olacak.

— Hiçbir takım bu dört ekiplerle üst üste haftalarda karşılaşmayacak.

— Hiçbir takım 7 hafta içinde bu dört ekipten 3’üyle maç yapmayacak.

— Avrupa kupalarında yer alan takımlar belirli haftalarda karşı karşıya gelmeyecek.

— Derbiler, 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftalarda oynanmayacak.

— Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde takımlar bir maçı iç sahada, diğerini deplasmanda oynayacak.

— Trabzonspor’un üç büyüklerle oynayacağı maçların en fazla 2’si aynı statüde olacak.

— Aynı hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan en fazla 2 takım iç sahada olacak.

İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek.

— Aynı hafta İstanbul’da en fazla 4 takım iç sahada olacak.