Çorum'da Samsun Yolu No:11 adresinde hizmet veren Elitzade Park Et Lokantası, geniş menüsü ve canlı müzik programlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

İşletme sahibi Ferhat Atak'ın hizmete sunduğu lokantada, sabah saatlerinde serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı ve çorba çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlere farklı alternatifler sunuluyor.

GELENEKSEL LEZZETLERDEN IZGARA ÇEŞİTLERİNE ZENGİN MENÜ

Günün ilerleyen saatlerinde ise mutfakta hazırlanan mercimek, ezogelin, yayla, tavuk suyu, tuzlama, kelle paça, dil paça, işkembe ve ekmekli dil paça çorbalarının yanı sıra kuzu etinin farklı çeşitleri de menüde yer alıyor.

Adana kebap, pirzola, ciğer şiş, kuzu şiş, karışık ızgara, köfte, tavuk kanat, tavuk şiş ve sac kavurma ise kilo, porsiyon veya paket servis seçenekleriyle müşterilere sunuluyor. Menü, tatlı çeşitleriyle tamamlanıyor.

AİLELER İÇİN FERAH ORTAM

Geniş ve ferah yapısıyla ailelerin de tercih ettiği Elitzade Park Et Lokantası, kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

HER AKŞAM CANLI MÜZİK

İşletmenin kafe bölümünde ise pazartesi günleri dışında her akşam canlı müzik programı gerçekleştiriliyor. Canlı müzik organizasyonunu Eski Emmi Kafe'nin sahibi Duran Şahin üstleniyor.

Sahne alan İlayda Özen, Beste Göz, Serengül Töremiş, Mukadder Berk ve ekipleri, seslendirdikleri eserlerle misafirlere müzik dolu bir akşam yaşatıyor.

Kafe bölümünde çay, kahve ve soğuk içecek seçenekleri de sunulurken, isteyen misafirler yemeklerini canlı müzik eşliğinde yeme imkânı buluyor.

LEZZET VE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Zengin menüsü, sıcak atmosferi ve düzenli canlı müzik programlarıyla Elitzade Park Et Lokantası, Çorum'da hem lezzetli bir yemek yemek hem de keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.