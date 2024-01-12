Futbol Federasyonu önümüzdeki beş yıllık yabancı sayası ve kadroda bulunacak yerli oyuncuların uygunlukları ile ilgili bir dizi karar aldı.

Yerli oyunculara daha fazla forma şansı vermeye yönelik kararlar önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak.

Alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

3) Kulüpler A Takım listesine en az 20 A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorundadır.

4) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

5) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

6) 21 yaş ve altındaki A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilmiştir.

7) Kulüplerin yukarıdaki hususlar ve detayları ekli statüde belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak Müsabaka İsim Listelerini A Takım Listesindeki futbolcular ile 21 yaş altı futbolculardan oluşacak şekilde belirleyecekler, ancak 2024 - 2025 Sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Millî Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.