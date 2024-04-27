Ahlatcı Çorum FK’ya bir bloğa ceza geldi.

Kırmızı siyahlı takımın Adanaspor ile oynadığı maçtı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni bir maç bloke cezası verildi.

PFDK’dan yapılan açıklamaya göre Adanaspor maçında D 6 bloğundan bilet alan taraftarların gelecek hafta sonu kırmızı siyahlı takımın sahasında Urfaspor ile oynayacağı maça giremeyecekler.

Çorum FK maçında yedek kulübesinden atılan Adanaspor teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç’a bir maç ceza soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500 lira para cezası verilirken Adanaspor taraftarlarına ise çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bir sonraki maça giriş yasağı getirildi.

Ümraniyespor’a maraton tribünü K-E bloklarında yer alan taraftarlara bir maç bloke cezası verilirken kulübe sportmenliğe aykırılık nedeni ile 80 bin lira para cezası verildi.

Kocaelispor’a çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 50 bin lira ceza ve Ümraniyespor maçına giriş yapan taraftarların bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı konulmasına ayrıca kulüp antrenörü Yasin Kurt’a bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19.500 lira para cezası verildi.

Tuzlaspor’a takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 15.750 lira Eyüpspor’a ise çirkin ve kötü tezahüratı bir sezon içinde beşinci kez yapılmasından dolayı 130 bin lira ve Batı Tribün E-B bloklarında yer alan seyincilerin bloke edilmesine karar verildi.

Sakaryaspor’a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira para cezası verildi.