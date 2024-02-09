Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl 796 bin yolcunun katılımıyla ''memnuniyet anketi" yaptı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ekşi, yolculara uçak içi ekranlardan yapılan THY servislerinden memnuniyet anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yolcuların THY servislerinden yüzde 81 memnuniyet duyduğunu açıklayan Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında daha da iyisini yapacağız"

2023 yılı boyunca yaptığımız uçak içi anketlere 56 bin business, 740 bin ekonomi sınıfı olmak üzere toplam 796 bin yolcumuz katıldı. THY servislerinden genel memnuniyetiniz yüzde 81 oldu. 2024 yılında daha da iyisini yapacağız.