Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berkay Ç. İdaresindeki 55 FV 047 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Organize Sanayi kavşağında, İbrahim K'nin kullandığı 42 AKV 049 plakalı tıra arkadan çarptı.

A A 20251107 39647626 39647621 C O R U M D A T I R L A C A R P I S A N O T O M O B I L D E K I 2 K I S I Y A R A L A N D I

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ali Y. yaralandı.

10 günde 539 şüpheli yakalandı
10 günde 539 şüpheli yakalandı
İçeriği Görüntüle

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı