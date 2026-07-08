Arca Çorum FK, transfer bombalarını patlatıyor.

Bugün 10 oyuncunun transferini açıklayacak olan kulüp, ilk olarak Arnavut milli oyuncu Ylber Ramadani'yi duyurdu.

İtalya Serie A takımlarından Lecce'den transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ylber Ramadani’nin kesin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Ylber Ramadani’ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi