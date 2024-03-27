Trabzon'da heyelan yaşandı.
Hayrat ilçesinde bağlı Balaban Mahallesi'nde ekipler içme suyu hattında çalışma yürüttü.
İşçilerin çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
3 işçi göçük altında kaldı
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Hayatlarını kaybeden işçilerin kimlikleri belirlendi
Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu olduğu öğrenildi.
Test amaçlı su verildi iddiası
Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.